彼岸の中日となったきょう、鶴岡市の寺では、キッチンカーなどが並ぶマルシェが開かれました。ガソリン価格の高騰は、こうしたイベントでも悩みの種になっています。 【写真を見る】ピザ店も悲鳴…彼岸の中日、寺で開かれたマルシェで店主に聞いてみた燃料費の高騰が落とす影（山形） きょうは春分の日、彼岸の中日です。鶴岡市の總穏寺（そうおんじ）では、多くの人が先祖を供養しようと墓参りに訪れていました。 こち