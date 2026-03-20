２０日は彼岸の中日です。前橋市の墓地には、多くの家族連れが墓参りに訪れました。 前橋市の嶺公園は、赤城山の南面に広がる園内に約１万基の墓が並ぶ市営の墓地です。彼岸の中日の２０日は、朝から多くの家族連れが墓参りに訪れ、まず墓を丁寧に掃除しました。そして花や線香を手向けると静かに手を合わせ、先祖の霊を慰めていました。 ２０日の県内は、気温が上がらず曇り空が広がりましたが、２１日は晴れる見込みです。前橋