こうしたガソリン高騰の中で迎えた3連休。初日のきょうはお出かけ日和となりました。人の動きに影響が出ているのか、道の駅を取材しました。 【写真を見る】ガソリン価格高騰が3連休を直撃人気の道の駅の賑わいは？（山形・寒河江市） 寒河江市の「道の駅チェリーランドさがえ」では、きょうから古布キルトを使った展示会が始まりました。 会場には明治から昭和までの布団の側生地（がわきじ）などを使い、手縫いで作ら