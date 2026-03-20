福岡県警筑後署は20日、筑後市山ノ井付近で同日午後4時40分ころ、通行中の小学生女児が自転車に乗車した男から追いかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は20から30代、身長180くらい、茶色の上衣、白色マスク、ヘルメット着用。自転車は黒色。