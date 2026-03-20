20日から3連休ですが、負担は増しているようです。天気もよく県内の行楽地はにぎわいを見せていますが、ガソリン価格の高騰で遠出をする人たちからは悲鳴が上がっています。 20日から春の営業が始まった魚沼市の『奥只見丸山スキー場』。 県内で今シーズンの営業を終えるスキー場があるなか、ゲレンデの積雪はこの時期でも340cmあり、5月6日までの営業を予定しています。 ■長岡市から 「スマホ見たら今