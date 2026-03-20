冬の味覚『アンコウ』を味わうイベントが開かれていた出雲崎町の道の駅・天領の里。用意されたアンコウ汁200杯が完売するなど多くの人が訪れていましたが、聞こえてきたのは･･･。 ■新潟市から 「(ガソリンを)140円で入れていたのが、今日見たら180円だった。遠出するにも行きづらくなった。」 過去最高を更新したレギュラーガソリンの平均価格。県内でも190円を超えました。イラン情勢の悪化でさらなる値上げも心配