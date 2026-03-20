冬季オリンピックを北海道に。北海道町村会が五輪招致を要望する方向で検討していることがわかりました。２月のミラノ・コルティナ冬季オリンピックを参考に、道内での広域開催を想定しているということです。さまざまなドラマが生まれたミラノ・コルティナ冬季オリンピック。道内出身の選手も活躍し、冬季五輪史上最多となる２４個のメダルを獲得しました。多くの道民に感動を与えましたが、そんななか道内にある動きが… （北