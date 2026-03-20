3月20日夕方、浜松市の工場で外壁を焼く火事がありました。現場には、ガソリンのようなものやハンマーなどが残されていたほか、30代ぐらいの男が逃げたという情報もあり、警察が男の行方を追うとともに放火の疑いもあるとみて、捜査しています。 【写真を見る】現場にガソリンのようなものやハンマー、マッチが…製菓工場の外壁焼く 逃げる男の目撃情報も=浜松市中央区【速報】 20日午後5時頃、浜松市中央区白鳥町に