『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「警戒…中学校で雪上にクマの足跡近くの川で“水飲み”か」についてお伝えします。◇◇◇まだ雪が残る北海道。中学校のグラウンドにあったのは…。弟子屈町立川湯中学校・松永達郎校長「これですね」はっきりと残された“クマの足跡”。その幅、およそ14センチ。成獣のクマのものとみられています。異なる方向に続くものや、古い足跡も見つかっていて、専門家はある可能性