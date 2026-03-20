益城町にある県道熊本高森線の熊本地震後の様子です。道路沿いの建物が被災しがれきが散乱していました。熊本地震からまもなく10年。この県道の「4車線化」が完了し、20日に全線開通しました。供用開始となったのは益城町の「県道熊本高森線」です。 ■木村敬知事「益城町の復旧復興が進んでいることを私自身も胸に熱く感じたところです」町民をはじめ、多くの人がこの日を心待ちにいていました。2016年の熊本地震で、2度の最大