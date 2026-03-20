19日、エルサレムで記者会見するイスラエルのネタニヤフ首相（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は19日、エルサレムで記者会見し「イランにはもはやウランを濃縮する能力も弾道ミサイルを製造する能力もない」と戦果を誇示、目的を一定程度達成したとの認識を示した。ただ「やるべきことは残っている。必要なだけ続ける」と述べた。ネタニヤフ氏はヘブライ語と英語で会見した。ヘブライ語では攻撃