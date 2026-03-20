【上海＝田村美穂】米中で取り締まり強化が進む合成麻薬「フェンタニル」について、中国湖北省政府は２０日、原料の化学物質を扱う７人を逮捕、４社を処分するなど２２件を摘発したと発表した。うち１件は米麻薬取締局（ＤＥＡ）からの情報に基づいて捜査した。米国ではフェンタニルの乱用が社会問題化し、米中は昨秋、取り締まりの強化を確認し合った。発表によると、湖北省政府は昨年１２月、公安省の指示を受け、フェンタ