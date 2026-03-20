「オープン戦、巨人−楽天」（２０日、東京ドーム）巨人ドラフト１位・竹丸和幸投手が二回、２死一塁の打席でバントを試み、アウトとなった。カウント１ボールで、楽天・荘司が投球モーションに入る前からバットを寝かせてバントの準備。打球は勢いを殺した捕手前へのゴロとなった。オープン戦で打席に立っていないこともあり、送りバントの練習。３アウトで攻守交代となったが、本番を想定した「バント成功」に阿部監督も