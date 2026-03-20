大相撲春場所１３日目（２０日、大阪府立体育会館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が幕内琴勝峰（２６＝佐渡ヶ嶽）をはたき込んで１０勝目（３敗）を挙げた。前日１２日目には単独首位の関脇霧島（２９＝音羽山）との直接対決に敗れて２差に拡大。横綱初優勝が大きく遠のいた。この日の取組後の支度部屋では「霧島のところに行けばいいじゃん」とポツリ。「一番悔しかった。あと一歩、足が前に出ていたら…。でも終わったこと。負