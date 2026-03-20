日本共産党の田村智子委員長は２０日、都内の党本部で会見。高市早苗首相とトランプ大統領との日米首脳会談について言及した。田村氏がまず問題視したのは、高市氏が首脳会談で「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけ。諸外国に働きかけてしっかり応援したい」と発言した点だ。「トランプ政権のイラン攻撃をひと言も批判をせず、トランプ大統領を礼賛する。これは事実上、アメリカによるイラン攻撃を支持したものと