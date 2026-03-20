ロシアでボディビルダーが急増している実態が明らかになった。ロシアスポーツ省が同国におけるスポーツ人口の最新統計を発表。同国メディア「スポーツ」がその詳細を伝えた。正式に登録されている競技人口は、１位がサッカーの３５４万６７８５人、２位が水泳で３１６万８９９人、３位がバレーボールで２５９万９５０４人となったが、前年比で驚くべき伸び率を記録したのが８位のボディビルだ。１２１万５２３７人となったが