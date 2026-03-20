元ＴＢＳ記者でジャーナリストの武田一顕氏が２０日、ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」に出演。この日の未明に行われた日米首脳会談についてコメントした。高市首相は１９日（日本時間２０日未明）、米ワシントンのホワイトハウスでトランプ大統領と会談。高市首相は中東情勢を巡り「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだ」と持ち上げた。また日本の記者からイラン攻撃を同盟国に事前に知らせなかった理由を問わ