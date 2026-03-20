【その他の画像・動画等を元記事で観る】Daokoが2026年4月12日(日)に新曲「COMIT COMET」を配信リリース。本楽曲が2026年4月より放送開始のTVアニメ『よわよわ先生』のOPテーマに決定した。原作は「週刊少年マガジン」にて連載中。気弱でちょっと頼りない新任教師をヒロインに描く大人気ラブコメディ。見た目も性格も“よわよわ”だが、生徒から恐れられる”こわこわ先生”と誤解されている新任英語教師・鶸村ひよりが、担当クラス