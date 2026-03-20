俳優の武田久美子さん（57）が2026年3月10日、自身のインスタグラムを更新。白ワンピを着こなす姿を披露した。「エネルギッシュな姿を」武田さんは、「昨日の私です」といい、レース編みの白ワンピを着用したアップショットなどを投稿した。「2026はセクシーでエネルギッシュな姿を沢山お魅せしますね」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、レース編みの白いワンピースを着用。前髪を分けたロングヘアスタイルで