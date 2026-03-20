ＢＴＳのリーダー・ＲＭが２０日、ファンプラットフォーム「Ｗｅｖｅｒｓｅ」を通じ、１９日に足首を負傷したため、２１日に予定されているフリーライブ「ＢＴＳＴＨＥＣＯＭＥＢＡＣＫＬＩＶＥ−ＡＲＩＲＡＮ」の公演パフォーマンスを一部制限することを発表した。発表文書によると、ＲＭは１９日の公演リハーサル中に足首を負傷。病院で精密検査を受けた結果「舟状骨捻挫（しゅうじょうこつねんざ）および部分靱帯（じ