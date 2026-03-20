ドル指数は下げ渋り、今週のドル安の流れの中で＝ロンドン為替 本日はドル指数が下げ渋っている。アジア午前の99.252を安値に、ロンドン朝方には99.476まで小幅に反発した。足元では上昇の勢いは一服しているものの、前日NY終値（99.232）を上回る水準を維持している。 今週はドル買いが一服し、ドル売り方向の流れが優勢だった。日米英欧など主要中銀の政策発表が相次ぎ、有事に伴う原油高を背景にインフレ警戒が広がっ