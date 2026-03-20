ビルロワドガロー仏中銀総裁 利上げの可能性については会合ごとに判断する ECBは引き続き警戒を怠らない エネルギー市場の変動に対して、無為無策になることも、過剰反応することもない 必要であれば行動する能力があり、インフレ率を2％の目標値に安定させるため、いつでも行動する用意がある 利上げの可能性は利下げよりも高いようだが、利下げの可能性も排除できない 我々は状況を注視し、行動に移す準備を整