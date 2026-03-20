元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが妹との映画鑑賞を報告した。中川アナは２０日までに自身のインスタグラムを更新し、「Ｍｏｖｉｅｎｉｇｈｔ『ウィキッド永遠の約束』」と書き出すと、「ちょうどフリーになったばかりの１年前も妹と『ウィキッドふたりの魔女』を観に行ったよねとしみじみ」とつづり、妹との２ショットやポップコーンを抱え映画を心待ちにしている様子を写したショットを披露した。そして、