◆報知新聞社後援 「２０２５年度全国高等学校・中学校ゴルフ選手権春季大会文部科学大臣楯争奪個人の部」 ▽最終日（２０日、高校男子＝オリムピックＧＣ、同女子＝チェリーヒルズＧＣ、中学男女＝三木ＧＣ）高校男子は、３日間首位守り続けた小川琥太郎（大院大高２年）が、１打スコアを伸ばし４アンダーでフィニッシュ。３打差で２０２４年夏の個人タイトルに続き、個人戦二冠に輝いた。「後半、好調だったパットが少し