第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）に出走するアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は阪神大賞典８勝を挙げる武豊騎手とのコンビで反撃する。２５年目黒記念に続く重賞２勝目をつかむことができるのか。同馬を６つのポイントからチェックする。【戦歴】昨年の有馬記念１１着以来となる３か月ぶりのレース。ジャパンＣでスタート