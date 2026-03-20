テレビ朝日系列の九州朝日放送（ＫＢＣ）の情報番組「アサデス。」（月〜金曜・午前６時）でお天気アシスタントを務める大橋美月が、大学卒業を報告した。２０日までにインスタグラムを更新し、「福岡大学法学部卒業しました素敵な友人にも出会えて、たくさんの経験をすることができた充実した４年間でした」とピンクのはかま姿をアップ。「ゼミで七隈祭の出店をした事がいちばん楽しかったです就活もとても長い期間にな