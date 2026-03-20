日本時間の20日に行われた日米首脳会談ですが、日本側とアメリカ側、双方が今回の会談をどのようにみているのでしょうか？■日本側の評価は？「何とか切り抜けた」──日本側の評価について、日本テレビ・政治部官邸キャップの矢岡亮一郎記者が解説します。日本側の評価は「何とか切り抜けた」。ある政権幹部がこう表現していますが、まさにこの印象です。自衛隊の派遣要請があるのかが注目された今回の首脳会談でしたが、ある首