ボートレースからつの「G2唐津MB大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜」は20日に4日目を終え、21日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。西橋奈未（29＝福井）にとって、からつは「大好きな水面」。2017年4月11日に初1着を上げ、現在4節連続で優勝戦進出中と好相性の地だ。「今回もだいぶ不調で入ってきたけど、エンジンに恵まれてセッティングもうまくいった。（地元の）三国と風向きも似ているのでレースが