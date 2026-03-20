◇プロ野球オープン戦 西武 4-1 DeNA(20日、ベルーナドーム)シーズン開幕前の最終登板に臨んだ西武・武内夏暉投手。初回にDeNA・宮粼敏郎選手の先制タイムリーを浴びるも、6回1失点9奪三振の好投を見せました。これでオープン戦には3試合に登板し防御率0.69とした武内投手。西武の開幕投手は明らかになっていませんが「いつでもどこでも準備できてます」と意気込みます。この日はゾーン内で勝負していくことをテーマにする中