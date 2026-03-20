JR東海はきょう、運転見合わせとなっている高山線の一部区間について、今月23日からバスによる代行輸送を行うと発表しました。バスによる代行輸送が行われるのはJR高山線の猪谷駅から岐阜県の杉原駅を結ぶ区間です。この区間は今月17日、岐阜県との県境にある高山線の橋りょうで橋脚周辺の地盤が川の流れで掘られる「洗掘」の現象が確認されたことで、おとといから列車の運転を見合わせていました。代行輸送を行うバスは列車のダイ