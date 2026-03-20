◇オープン戦阪神―オリックス（2026年3月20日京セラD）WBCの激闘から帰国3試合目で、阪神・佐藤輝明内野手（27）が3回に合流後初安打となる右中間二塁打を放ち、浪速の猛虎党を喜ばせた。WBC準々決勝のベネズエラ戦でも右翼線に適時二塁打を放っていた佐藤輝は、17日のロッテ戦から阪神で戦列復帰。この打席まで5打席ノーヒットだったが、6打席目に快音を響かせた。「本番を想定しながら、しっかり準備するだけ」と語っ