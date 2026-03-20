Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、3月20日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はボーダーライン上にいるリーグ6位のTEAM雷電。試合のない7位・渋谷ABEMASとは70ポイント差。これをどう考えながら戦うか。【映像】TEAM雷電、逃げ切りに差を広げるか？（中継）TEAM雷電は残り4試合。渋谷ABEMASとの直接対決はなく、常に渋谷ABEMASが戦った後にTEAM雷電がその結果を見て戦うという試合スケジュールになっている。