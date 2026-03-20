【ワシントン＝堀和彦】高市首相は１９日（日本時間２０日）、日米首脳会談に先立ち、トランプ米大統領に桜の苗木を贈った。日本政府は、建国２５０年を迎える米国に２５０本の桜を寄贈する計画を進めており、街のシンボルとなっている「ワシントン記念塔」周辺に植樹される。トランプ氏は夕食会冒頭、贈られた苗木の植樹がすでに始まっていることを明かし、「未来の世代全てに私たちの変わらぬ絆を思い出させてくれるだろう」