女優の瀬戸朝香（49）が20日、自身のインスタグラムを更新。新ヘアスタイルを公開した。「次なる役作りのため黒髪にしました」と明かし、新ヘアスタイルを公開。「ダークにするなら思い切って黒寄りにするのがイイ感じ」とつづった。この投稿に「デビュー当時を思い出します」「黒髪も似合います！」「いつも綺麗です」「カッコいい」などの声が寄せられた。