テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が１８日に放送され、元テレビ東京のフリーアナウンサー・森香澄がＭＣを務めた。元ＮＨＫのフリーアナウンサー・中川安奈は局アナ時代にカメラマンに恋愛感情を持ったことを述懐。「新人時代に、だいたい、みんな一回、恋に落ちてる気がする。なんかカッコよく見えちゃうんですよね。カメラ７キロぐらいあるのかな？重いのを担いで、こっちがコメント間違えてもずっと黙ってこう撮影し