各地でソメイヨシノが開花し、いよいよ春本番を迎えつつある日本列島。20日、静岡市内にあるソメイヨシノの標本木を気象台の職員が確認すると…。気象台の職員：5から6輪、それ以上の開花を確認しました。本日、開花といたします。2025年よりも6日早い開花の発表です。一方、富山市内ではラーメンフェスが開催中。会場の敷地を埋め尽くすほどの人が訪れていました。20日からの3連休、どこに観光客が訪れたのか総力取材しました。17