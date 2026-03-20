おしゃれで便利な生活雑貨がそろう人気ショップ「3COINS」。プチプラ価格ながら実用性の高いアイテムが多く、入園・入学シーズンの準備にも役立つグッズが充実しています。今回は、学校や保育園・幼稚園の新生活にあると便利なおすすめアイテムを3つ紹介。整理整頓や名前付けなど、忙しい準備をサポートしてくれるアイテムです。これで机まわりがごちゃごちゃしない！●壁掛けファイル（880円）園や学校からもらうプリントやお便り