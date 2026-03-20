片平里菜が、2023年10月にリリースしたアルバム『Redemption』のリード曲となった「ロックバンドがやってきた」と「風の吹くまま」の2曲をアナログレコードとしてリリースする。 （関連：片平里菜、新曲も披露した27歳記念ライブ「まだまだ見たことない景色をいっぱい見たい」） 「ロックバンドがやってきた」はバンド編成での楽曲となっており、BRAHMAN／OAUのRONZI、MAKOTO、KOHKI、OAUのKAKUEI