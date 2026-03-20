こっちのけんとが、リアルピースとともにレギュラー出演する新番組『こちけんリアピのてれび1年生』（TBS）が4月3日深夜1時23分から放送開始する。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、藤井 風、YOASOBI……『MUSIC AWARDS JAPAN』主要部門は誰の手に？） 本番組は、こっちのけんととリアルピースを中心に、毎回さまざまなテーマや企画に挑戦していくバラエティ番組。“通販番組”、“料理番組”、“音楽番