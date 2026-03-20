別れの春です。岡山市では、就実学園の合同卒業式が開かれました。今年度で閉校となる就実短期大学からは、最後の卒業生が巣立っていきました。 【写真を見る】「やっぱり寂しい」今年度で閉校の就実短期大学最後の卒業生96人が巣立つ【岡山】 就実大学と大学院、それに就実短期大学を卒業する学生たちが出席した、合同卒業式です。96人が卒業する短期大学は、学生数の減少などから今年度での閉校が決まっています。（就実短期