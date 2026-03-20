ILLITが、日本3rdシングル「Bubee」を4月6日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真が公開され、各種SNSで一部音源が先行公開となった。 （関連：ILLIT、女の子の夢を体現する唯一無二の世界観日本初ファンコンで見せたポテンシャルの高さ、芸術のすべて） 本楽曲は、4月5日より放送予定のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌。“渋谷系サブカルチャー”のエッセンスとJPO