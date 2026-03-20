岡山県西粟倉村の木材加工会社が、鳥取と関西を結ぶ智頭急行【画像①】で「イチゴの車内販売」をはじめました。資源を有効活用するとともに、地域の観光PRにも貢献するユニークな取り組みです。 【画像を見る】智頭急行を爆走する「スーパーはくと」車内販売される「いちご」おいしそう！ 鳥取～関西を結ぶ特急「スーパーはくと」で車内販売開始！ （エーゼログループ