つばさ男子プロダクション発9人組ボーイズグループ SHYが5月13日にリリースする2ndシングルより、表題曲「ウワサのシャイガール」のMVが公開された。 （関連：【映像あり】SHY、学校が舞台の「ウワサのシャイガール」MV） 本作のMVは、メンバー全員が体操着に身をまとい、学校を舞台に撮影。デビューシングル「ごめんなSHY」に続き、今作も学校を舞台とした物語が展開される。“