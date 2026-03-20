ガソリンの値上がりの影響は、ワカメの養殖業者にも。 【写真を見る】｢商売にならない｣ 燃料費高騰… 三重最大の養殖ワカメ生産地｢答志島｣にも打撃 収穫日を2日→1日に 船の出し方を変えて経費節減 三重県鳥羽市の離島「答志島」は、県内最大の養殖ワカメの生産地。 和具漁港では、ワカメの水揚げ作業が最盛期を迎えています。 作っているのは、この島の名物「塩蔵わかめ」。塩をまぶしつけ込んだ貯蔵用のもので、水揚げされた