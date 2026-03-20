Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramにて、沖縄で過ごす姿を投稿した。 写真：メンカラ青の渡辺翔太にぴったり！沖縄絶景ショット ■麦わら帽子姿のしょっぴーに「かわいい！」の声も多数 渡辺翔太は「沖縄」というひと言を添えて、3点の写真を投稿。 1点目は青い空、青い海という絶景をバックに、仁王立ちする渡辺翔太の姿をとらえたショットだ。ブルーのデニムに水色に花が咲いたかりゆしウェアに白のロンTをイ