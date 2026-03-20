ILLITが、日本3rdデジタルシングル「Bubee」を4月6日0時にリリースすることを発表。あわせてデジタルカバーが公開され、各種SNSで一部音源も解禁となった。 ■乃紫（noa）が作詞を担当！SNSチャレンジの振付制作には槙田紗子が参加 「Bubee」は、4月5日より放送予定のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌。渋谷系サブカルチャーのエッセンスとJ-POP感を融合させたダンスポップ曲