2026年6月15日（月）、北海道千歳市に『コンフォートホテル千歳』がグランドオープンします。それに伴い、2月19日（木）より、ホテル公式サイトや各宿泊予約サイトにて宿泊予約の受付が開始されています。 画像：株式会社チョイスホテルズジャパン 『コンフォートホテル千歳』は、JR千歳駅西口から徒歩約6分の場所に位置し、札幌エリアへは電車で約40分と、ビジネスでの利用はもちろん、観光の拠点としても非