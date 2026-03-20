メジャー通算223勝、昨季限りで現役を引退した元ドジャースのクレイトン・カーショー投手。2022年にナ・リーグに指名打者制度が導入されるまで、打者としては847打席に立ち、通算打率.162を記録。当時2度目のサイ・ヤング賞を獲得した13年に、キャリア唯一の本塁打を放った。MLB公式のXは19日（日本時間20日）、この日38歳の誕生日を迎えたカーショーの輝かしい現役時代をプレー