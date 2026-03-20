2026年2月17日（火）から、『ロイズ』の通信販売と直営店にて、新商品の『ロイズバニーショコラ（ストロベリー＆レモン）』などのイースター限定商品が期間・数量限定で販売開始されています。 画像：株式会社ロイズコンフェクト 新商品の『ロイズバニーショコラ（ストロベリー＆レモン）』は、カラフルでキュートなうさぎ型のショコラ。甘酸っぱいストロベリークリーム