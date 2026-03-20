これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、全域にカミナリ注意報、上・中・下越の山沿いにナダレ注意報、上・中・下越の所々と佐渡に強風・波浪注意報が発表されています。 ◆3月21日(土)天気 ・上越地方 天気は回復し、日差しが届くでしょう。 風が収まり比較的穏やかな陽気になりそうです。 ただ、気温は上がっても10℃くらいで、今日より低いでしょう。 ・中越地方 午前中は、雲の多いところも次第に青空